Film i seks: Ljubavni trougao na platnu - Žil i Džim je i danas tabu

Pre 1 sata

Sve to ovaj film postiže u isto vreme dok se u njemu odvija najprijateljskiji ljubavni trougao u istoriji filma.

Baš zbog toga, on je u stanju da u njoj prepozna tugu iako se udala za Žila, dobila kćerku i sa njima se preselila u austrijske Alpe.

Iako je jasno da ljubav i osećanja prožimaju film Žil i Džim, što otkriva i naslovni lik kojeg igra Lili Kolins iz druge sezone Netfliksove serije Emili u Parizu , on je u isto vreme i tragičan i romantičan.

To ne samo da u njoj stvara razdor, već i uništava njeno prijateljstvo sa Kamij i komplikuje njena osećanja prema Gabrijelu.

Stilski eksperimenti

„Bila je to veoma neobična otvorenost spram ovakve vrste odnosa", objašnjava Nojper.

„Trifo je zaista želeo da stvori nešto što će ljudi prihvatiti. Ali je u isto vreme to želeo da napravi u duhu francuskog novog talasa.

„On se ovde igra sa mnoštvom različitih tradicija, uticaja i filmskih stilova. Zato on u film ubacuje različita stilska oruđa, kao što su oni zamrznuti kadrovi.

„Oni su veoma krhki i ranjivi. U isto vreme, oni su i beskrajno odani. Nezaustavljivi su. I to je prava kontradikcija".

To u startu odvaja ovaj film od svih ostalih koji obrađuju temu ljubavnog trougla.

Reputacija Kazablanke je opstala skoro 80 godina jer, umesto da se Rik i Ilsa ponovo nađu zajedno na kraju filma, on njoj pomaže da ode sa Viktorom, dajući tako svemu neku vrstu slatko-gorke kompleksnosti koja još izgleda relevantno.

Svrha scena sa seksom je, ipak, signal da su učesnici u njemu na dobrom putu da stignu do najniže tačke u svom odnosu.

„Na kraju krajeva, to nije održivo rešenje za vezu. Trougao može da bude prikazan i kao neki pozitivni pomak makar za izvesno vreme.

Plus, zajednička ljubav i poštovanje koje on oseća prema Žilu, znače da on okleva da se i sam upusti u vezu sa Katrin.