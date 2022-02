Fudbal i Nemačka: Frenk Mil - nemački napadač čije ime označava neuspeh i način na koji je uspeo da pronađe uspeh

Bez obzira čime se on bavi, konstantno ga vraćaju u sredinu 1980-ih godina. U jedan dan posebno - 9. avgust 1986. godine.

Ispred njega je bila prazna mreža, on je još jednom dodirnuo loptu ne bi li se stabilizovao, zalomio je ka desnoj strani peterca - samo odlažući ono što se činilo neminovnim.

Kada je konačno uspeo da uputi udarac ka golu, lopta je pogodila stativu i odbila se do odbrambenog igrača Bajerna.

On celu stvar posmatra na filozofski način.

„Pre nekoliko godina, otišao sam u lokalnu mesaru sa dobrim prijateljem Matijasom Hergetom, bivšim odbrambenim igračem reprezentacije Zapadne Nemačke", kaže on.

„Uglavnom - to je iza mene i posle svog tog vremena, samo mogu da se smejem sam sebi".

„Ali sam bio brži od lopte, pa sam izgubio kontrolu nad njom. Našla se između mojih nogu i onda se iznenada to desilo…".

Naravno, on nije momentalno preplavio internet, ali je dominirao kao vest u tabloidnim medijima, a navijači su beskrajno pričali samo o tome.

„Prvo sam video košarkaša koji je istrgao koš dok je pokušavao da zakuca loptu", kaže on.

Proveo je proveo 15 godina u Bundes ligi, najjačem rangu takmičenja u Nemačkoj, gde je igrao za Borusiju iz Menhengladbaha, Borusiju iz Dortmunda i Fortunu iz Dizeldorfa od 1981. do 1996. godine.

Predstavljao je Zapadnu Nemačku na Olimpijskim igrama 1988, a otišao je i na Svetsko prvenstvo 1990. godine, ali pošto odlukom selektora Franca Bekenbauera nije zaigrao na tom prvenstvu, on sam ne smatra da je i osvajač titule prvaka sveta.

„Mi smo u Dortmundu godinama petkom trenirali na obali reke, a isto to smo uradili i dan pre finala Kupa", kaže on.

„Bilo je to potpuno drugačije vreme".

Seća se i toga kako bi se on i njegovi saigrači iz Borusije zaključali u malenoj svlačionici i satima razgovarali uz kolače, kafu i cigarete.

Mil kaže: „Tablete su stajale na ulazu u svlačionicu i svako je slobodno mogao da se posluži. U to vreme je to bilo u trendu. Doktori su znali za to, kao i menadžeri i svi ostali. Ali niko nije pričao o tome".