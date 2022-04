Zdravlje i genetika: Nije mogao da zamisli život bez bolova - dok mu nauka nije „popravila" gen

On kaže da mu je to promenilo život.

To je protein koji je sastavni deo crvenih krvnih zrnaca i prenosi kiseonik svud po telu.

Ove srpaste ćelije muče se dok putuju kroz krvne sudove u telu i zaglavljuju se, što dovodi do zakrčenja koja zaustavljaju protok krvi.

„Osećate se kao da vam komadići stakla putuju kroz vene ili da vas neko udara maljem po zglobovima", kaže on.

Zbog toga je Džimi preselio porodicu na drugi kraj SAD-a - iz Nju Džersija spustili su se do Atlante, u državi Džordžija, koja ima topliju klimu.

On je tehnološki preduzetnik zato što nije mogao da zamisli poslodavca koji bi imao razumevanja za njegove česte boravke po bolnicama.

Ali on je smatrao da bi mu to oduzelo suviše vremena provedenog po bolnicama samo da bi neznatno popravio kvalitet života.

On je rekao svojoj porodici: „Jednog dana u budućnosti, verovatno za 20 do 50 godina, popraviće mi DNK i to će izlečiti moje srpaste ćelije."