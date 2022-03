Životinje: Kako neke vrste predosećaju prirodne katastrofe i može li to da bude upozorenje za ubuduće

Haotična komunikacija takođe nije uspela da iznedri upozorenja, a mnoge tekstualne poruke nisu stigle do mobilnih telefona u ugroženim oblastima ili su ostale nepročitane.

A opet, u minutima i satima pre nego što su se nadolazeći vodeni zidovi visoki i do devet metara stuštili na obale, neke životinje kao da su predosetile dolazeću opasnost i pokušale da pobegnu.

U obalskom selu Bang Kui na Tajlandu, meštani su tvrdili da je krdo bizona kraj obale najednom naćulilo uši, zagledalo se u more, a potom se dalo u stampedo do vrha obližnjeg brda svega nekoliko minuta pre nego što je udario cunami.

To postavlja intrigantno pitanje - da li bi životinje mogle da obezbede prirodni rani sistem upozorenja za ljude?

Tokom tog perioda, zvanična statistika zabeležila je više od 18.000 zemljotresa u ovom regionu, od malih podrhtavanja koja su iznosila svega 0,4 stepeni Rihterove skale, sve do desetine zemljotresa koji su dostigli 4 stepena ili preko - uključujući razornih 6,6 stepeni u zemljotresu u Norsiji.

Istraživači su pronašli dokaze da su životinje sa farmi počele drugačije da se ponašaju i do 20 sati pre zemljotresa.

U Južnoj Americi, bihevioralna ekološkinja Rejčel Grant - danas na Univerzitetu London Saut Benk - došla je do sličnih rezultata.

Najvažnije od svega, Grant je možda pronašla dokaze šta dovodi do promene u ponašanju lokalnih životinja, u obliku niza snažnih perturbacija u lokalnim atmosferskim električnim pražnjenjima svaka dva do četiri minuta, počev dve nedelje pre zemljotresa.

Ovi izuzetno pokretni nosioci naelektrisanja mogu da se kreću veoma brzo od kore do površine Zemlje, gde ionizuju molekule vazduha iznad mesta na kom se pojave.

Kako se ove pozitivne rupe kreću, one isto tako generišu elektromagnetne talase izuzetno niske frekvencije, što proizvodi dodatan signal koji bi neke životinje mogle da registruju.

Ali neki naučnici imaju teoriju da se kod životinja možda razvio seizmički mehanizam za bekstvo, kaže on.

Pozitivne rupe takođe mogu da dovedu do pojavljivanja nekih toksičnih hemikalija pre zemljotresa.

Za to vreme, nekoliko dana pred zemljotres jačine 7,7 stepeni u Gudžaratu u Indiji 2001. godine, sateliti su registrovali skok u nivou ugljen monoksida u oblasti od više od 100 kvadratnih kilometara na mestu za koje će se kasnije ispostaviti da je bilo epicentar zemljotresa.

One bi mogle da nanjuše neprijatne hemikalije, mogle bi da registruju talase niskih frekvencija ili čak da osete ionizovani vazduh kao senzaciju na svom krznu ili perju.

On je procenio da će životinje sa farmi iznad tačke porekla predstojećeg zemljotresa koji nekako mogu da predosete pokazati nekakvu aktivnost 18 sati pre nego što on udari.

„Ako je to tačno, onda bi do zemljotresa došlo u naredna dva sata", kaže on.