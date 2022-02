Korona virus i vakcine: Godinu dana je „dugačak period" za proveru bezbednsti vakcina, kažu stručnjaci

To je i dalje česta izjava koju ćete pročitati na internetu.

Naučnici objašnjavaju da je to više nego dovoljno vremena za pojavljivanje svih nuspojava.

Prema najnovijem izveštaju briotanske vlade, u Engleskoj je oko 4,7 miliona doza vakcina protiv kovida završilo na otpadu do kraja 2021. godine.

Šta se dešava u vašem telu?

Iako su vakcine protiv kovida relativno nove, procesi koje one pokreću u vašem telu nisu.

Razumevanje kako one stimulišu imuni sistem može da nam pomogne da bolje shvatimo koliko brzo možemo da očekujemo neželjene reakcije.

Posle 15 minuta

Samo će jedan delić ljudi imati alergijsku reakciju na neaktivne sastojke u vakcini i to će se desiti otprilike 15 minuta od njenog dobijanja.

Posle nekoliko sati

Iako se ne zna do kraja tačan uzrok miokarditisa, znamo da je zapaljenje jedna od reakcija tela na infekcije ili povrede.

Posle 10 dana

U roku od 28 dana

Hoćemo li otkriti bilo šta novo?

Postoje i druge velike studije o bezbednosti vakcina koje se ne oslanjaju na to da ljudi prijavljuju vlastita iskustva, kao što su vezani podaci o bezbednosti vakcina u SAD.

„Dato je milijardu doza, tako da bi bilo kakve nuspojave koje do sada nisu primećene bile ređe od jedne na milijardu", kaže on.

I zaista, iako su vakcine dovršile očekivane tri faze ispitivanja koje se obično sprovode pre nego što se one ponude širem stanovništvu, one će se i dalje pažljivo nadgledati sve do najmanje 2023. godine, da bi bili potpuno sigurni da će primetiti čak i najređe moguće slučajeve.