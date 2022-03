Rusija i Ukrajina: Kakav je rizik od nuklearnog oružja

Pre 1 sata

U nedelju je predsednik Rusije Vladimir Putin naredio stavljanje ruskih odbrambenih snaga, u koje spadaju i nuklearno naoružanje, u „poseban režim visoke pripravnosti" , ali šta to zapravo znači?

Neki smatraju da je Putin naredio prebacivanje sa najnižeg stepena - „konstantnog", na sledeći stepen - „povišeni" (iznad preostaju još „vojna opasnost" i „gotovost"), ali to nije sigurno.

To ne znači da ne postoje određeni rizici i da situacija neće biti pažljivo praćena.

Je li to bilo novo upozorenje?

Prošle nedelje je Putin uvijenijim rečnikom upozorio da, ako se druge zemlje budu mešale u planove Rusije, suočiće se sa posledicama sa „kakvim nikad do sada nisu".

To se naširoko protumačilo kao upozorenje za NATO da se vojno ne meša u rat u Ukrajini.

NATO je oduvek nedvosmisleno davao do znanja da to neće raditi, znajući da bi to izazvalo direktan sukob sa Rusijom koji bi mogao da eskalira u nuklearni rat.