Ukrajina i Rusija: Jurij Vernidub - Pobedio Real Marid, pa uzeo pušku da se bori protiv Rusa

Pre 42 minuta

Sin me je pozvao u pola pet ujutru i rekao da su Rusi napali.

Trebalo mi je 11 sati od Tiraspolja do mog doma u Ukrajini.

Putovao sam preko Odese, Kirovgrada, Krivog Roga do Zaporožja, ali ne mogu da kažem da je teško.

Bliske osobe su pokušale da me odvrate od te ideje - supruga, deca, unuci.

Ali bio sam odlučan i zahvalan sam supruzi što me je podržala na kraju.

Ali bilo je to davno.

Ako bude potrebe, on će doći, u to uopšte ne sumnjam.

On je iskren. Naravno, grešio je i on, ali to je sasvim normalno.