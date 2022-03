Ukrajina i Rusija: Šta bi se desilo da je bomba direktno pogodila nuklearnu elektranu Zaporožje - odgovori na pitanja čitalaca BBC-ja

„Šta je potrebno da bi se zapadne sile uključile?"

Alijansa to odbija jer bi to značilo obaranje ruskih aviona i rizik da počne Treći svetski rat.

„Na koji način stiže vojna pomoć i zbog čega ukrajinske vazdušne snage ne napadaju dug ruski konvoj koji se približava Kijevu?"

Što se tiče drugog pitanja, svi se pitaju zbog čega Ukrajina nije uradila više kako bi napala ruski konvoj, zato što je to laka meta za dronove i vazdušne napade.

„Zašto UN ne uvede monitoring nad oružanim snagama u Ukrajini? Zašto Ukrajina ne traži dolazak mirovnih snaga UN-a kako bi zaštitila stanovnike?"

«Glavni put je, nažalost, blokiran», objasnio je Kuleba i dodao da je za to potrebna saglasnost Saveta bezbednosti UN-a, ali da Rusija nikada neće podržati tu odluku.

Nažalost, zapadni lideri to nisu podržali jer veruju da bi to dovelo do dodatnih sukoba širom Evrope.