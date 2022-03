Rusija, Ukrajina i energetika: Koliko svet zavisi od nafte i gasa iz Rusije

Kakve sankcije su uvedene na uvoz nafte i gasa iz Rusije?

Velika Britanija će obustaviti uvoz nafte do kraja godine, a u EU su odlučili da smanje kupovinu ruskog gasa za dve trećine.

Restrikcije na naftu iz Rusije će dovesti do „katastrofalnih posledica na svetskom tržištu", poručio je Aleksandar Novak, zamenik premijera i bivši ministar energetike ove države.

Koliko nafte Rusija izvozi?

Ima li zamene za rusku naftu?

„Neki proizvođači dolaze iz Rusije, ali ih ima mnogo i iz drugih krajeva sveta", navodi on.

Šta će se desiti ako Zapadna Evropa ostane bez ruskog gasa?

Ima li ruski gas alternativu?

„Teže je zameniti ruski gas zato što imamo velike cevi kojima se on dostavlja u Evropu", kaže Mekvilijams.

Možda će evropske zemlje povećati i upotrebu drugih izvora energije, ali to se ne može postići tako brzo i lako.

„Razliku za narednu zimu mogu postići prebacivanjem sa goriva na elektrane na ugalj, što Italija i Nemačka planiraju da učine u slučaju nužde", objašnjava on.

Iz EU su predstavili plan da Evropa do 2030. godine postane nezavisna od ruskih fosilnih goriva, a on podrazumeva pronalaženje drugih dobavljača i zamenjivanje gasa kao resursa za grejanje i proizvodnju energije.

Šta bi moglo da se dogodi sa cenama grejanja i goriva?

Ali, one će skočiti za 700 do 2.000 funti (840 do 1440 evra) u aprilu, kada će ograničenja biti manja.