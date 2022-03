Rat u Ukrajini: Ko je Olena Zelenska - prva dama ove zemlje

Ko je Olena Zelenska?

Kako su se upoznali?

„Ali ja više volim da ostanem iza kulisa. Moj muž je uvek u prvom planu, dok je meni prijatnije da ostanem u senci. Ja nisam neko ko je glavna zabavljačica na žurkama, ne volim da zbijam šale", rekla je u to vreme za časopis Vog.

Uloga prve dame

Izrazila je divljenje različitim ulogama koje su žene odigrale u ratnim dejstvima, od onih na prvoj liniji fronta, do žena u skloništima koje se porađaju ili staraju o svojoj deci.

„Jednom sam napisala da u Ukrajini živi dva miliona žena više od muškaraca. To je bila samo statistika. Ali to sada poprima nov smisao, jer to znači da naš otpor ima konkretno žensko lice", napisala je ona.