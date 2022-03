Korona virus i kovid pandemija: Dve godine borbe s virusom - šta smo naučili

Iako je tokom pandemije započeta vakcinacija protiv kovida, teorije zavere, jak antivakcinaški pokret, usporena distribucija vakcina, testova i veliki pritisak na zdravstvo utiču na to da se virus i dalje širi.

Protesti zbog vakcina i mera

Prema podacima sa sajta Our World in Data do sada je najmanje jednom dozom vakcinisano 63.4 odsto svetske populacije.