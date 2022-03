Film i istorija: Porodična posla - pola veka „Kuma"

Iako je danas teško to zamisliti, ali u tom trenutku, 15. marta 1972. godine, Kum (The Godfather) bio je „samo još jedan film na repertoaru".

O čemu se radi u filmu Kum?

Težak put od stranice do romana

Glumačka postava koju „niko" nije želeo

Film u koji niko nije verovao

Kultne scene

Od njujorške do sicilijanske svadbe, krštenja, mačke koja se gotovo slučajno našla u krilu Marlona Branda, pa do „Leave the gun, take the cannoli" replike, jednostavno je teško izabrati.