Rusija i Ukrajina: Tajni dokument ukazuje na podmićivanja u Abramovičevim poslovima

Pre 23 minuta

Njegovi advokati kažu da nema osnova za navode da je on stekao značajnu količinu bogatstva zahvaljujući kriminalnim radnjama.

Abramovičeva sredstva su zamrznuta, a on je smenjen sa mesta direktora Čelsija.

BBC Panorama je došla do dokumenta za koji se veruje da je prokrijumčaren iz Rusije.

BBC ne može to da proveri, ali upiti kod drugih izvora u Rusiji potvrdili su mnoge detalje iz ovog dokumenta na pet strana.

U njemu piše: „Istražitelji Odeljenja za privredne zločine došli su do zaključka da ako bi uspeli da krivično gone Abramoviča, on bi bio optužen za prevaru organizovane kriminalne grupe."