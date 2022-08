Književnost i Šekspir: Lejdi Magbet - najneshvaćenija književna antiheroina

To je karikatura žene koja teži ka moći preko muža; kada to prožmete i idejom da je ona pritom i luda, onda imate toksičnu kombinaciju".

To se posebno sada odnosi na Šekspirove progresivne ideje o rodu, majčinstvu i patrijarhatu koje su danas relevantne u jednakoj meri kao što je to bilo i u njegovo vreme.

„On ne bi shvatio šta mi to danas mislimo pod pojmom ženska prava ili šta mislimo o jednakosti, ali je on svako ljudsko biće u delima tretirao kao nekoga ko ima šta da kaže i koga bi trebalo saslušati", kaže Vajman.

Majkl Holrojd u biografiji Strange Eventfull History: The Dramatic Lives of Ellen Terry, Henry Irving and Their Remarkable Families navodi da je Elen Teri na kopiji komada o lejdi Magbet napisala kako je ona „ženstvena" i „osećajna".