Rusija i Ukrajina: Porodice ruskih vojnika pokušavaju da saznaju njihovu sudbinu

Pre 29 minuta

Često objave video snimaka i podaci o zarobljenicima dovode do maltretiranja rodbine.

'Izgleda da sam ostala sama - Šta ja mogu da učinim?'

On je na ekranu prikazivao poruke koje su stizale od rođaka i prijatelja ruskih vojnika sa molbom da se razjasni sudbina Rusa.

On je ruske sagovornike ispitivao o reakciji na rusku invaziju na Ukrajinu, i da li rođaci vojnika nameravaju da nekako javno iskažu stav prema tome.

Za to vreme Jevgenija Zavidija iz Čeljabinskoj oblasti već nedelju dana tražila je muža, 20-godišnjeg vojnika na odsluženju vojnog roka, Dmitrija Zavidija.

„Ne mogu da budem sigurna da je to on, ali rečeno mi je da jeste. Kako mi je rečeno, on je ranjen, teško izgoreo, pokušavaju da mu spasu život", rekla je supruga tog vojnika za BBC.