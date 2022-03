Amerika, književnost i rasizam: Ko je Čiča Toma, kojeg „belci vole, a crnci preziru"

Autor fotografije, Historical Picture Archive/CORBIS/Corbis via Getty

„Afro-Amerikanci ni danas nisu do kraja slobodni da urade i kažu ono što mogu belci, već su primorani da budu u ulozi Čiča Tome - to je nasleđe i tragedija ovog junaka", smatra.

Zašto je ovaj roman važan?

Krajem 19. veka kada se pojavio , roman Čiča Tomina koliba je bio revolucionaran zato što je pozitivno i sa empatijom prikazao crnog roba Čiča Tomu i njegovu porodicu, i to vreme kada je robovlasništvo postojalo u delovima Amerike.

„U to vreme, o porobljenim ljudima koji su bežali od robovlasnika mislilo se da su zli, divlji i loši", objašnjava profesorka Tompson.

„Čiča Toma se uklapa u drugi opis - odan je, potčinjava se gospodaru u svakoj situaciji i odbija da pobegne čak i kada za to ima priliku", kaže profesorka.

On je bio zaposlen polaganim i pažljivim slikanjem slova na jednoj tabli od škriljca koja je pred njim ležala, pri čemu ga je nadzirao mladi mister Džordž Šelbi, lep trinaestogodišnji dečko.

- Ne tako, čiča Tomo, ne tako! - reče Džordž kad je Toma na protivnu stranu izvukao rep jednog F . Vidiš, to ti ispada slovo N .

- Je li to zbilja tako? - uzdahnu Toma i pogleda zadivljeno, dok je njegov mladi učitelj lako po tabli škrabao bezbrojna slova F i N.

Ko je bio Džošua Henson?

Rodio se kao rob u američkoj državi Merilend, a živeo je od 1789. do 1883. godine, piše Britanika.

Šta se dešava u Americi u vreme objavljivanja knjige?

Politička nestabilnost eskalirala je Američkim građanskim ratom koji je trajao od 1861. do 1865. godine.

Ko je bila Harijeta Bičer Stouv, autorka romana?

Američka spisateljica iz države Konektikat živela je od 1811. do 1846, navodi se u enciklopediji Britanika.

Zašto Čiča Tomu „belci vole, a crnci preziru"?

Zašto je 'Čiča Tomina koliba' i dalje aktuelna?

Istaknuti Afro-Amerikanci mogu se podeliti na one koji su prihvatili ulogu Čiča Tome i one koji na to nisu pristali, smatra profesorka Tompson.