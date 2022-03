Rat u Ukrajini: Putin je prekrojio svet – ali ne onako kako je želeo

Pre 1 sata

Retka je prilika kad živite u trenutku od ogromnog istorijskog značaja, a istovremeno ste u realnom vremenu svesni da je on upravo to.

U Pragu se disidentski dramaturg Vaclav Havel obratio masi od 400.000 ljudi sa balkona na drugom spratu. Bio je to ushićujući trenutak, korak vrtoglavih razmera.

Osetio sam, čak i u ono vreme, da sam prisustvovao pomeranju sveta - da je to jedan od onih retkih trenutaka kad znate da se svet transformiše pred vašim očima.

Nemački kancelar Olaf Šolc nazvao je ovaj trenutak cajtenvende - prekretnica - dok je britanska ministarka spoljnih poslova Liz Tras rekla da je to „promena paradigme".

Ključni trenuci u evropskoj istoriji

Kventin Somervil, jedan od BBC-jevih najiskusnijih ratnih dopisnika, prošao je nedavno kroz ruševine Harkova i za rusko bombardovanje rekao: „Ako vam je ova taktika nepoznata, to znači da niste obraćali pažnju".

A on je neko ko to dobro zna - proveo je dovoljno vremena pod ruskim raketama u Siriji da se u to uveri izbliza.