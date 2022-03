Rusija i Ukrajina: Kako hakeri pokušavaju da sabotiraju Putina

Pre 30 minuta

„Moj otac me je pozvao kad se to desilo i rekao: 'Oh, moj bože, emituju istinu!' I zato sam mu rekla da snimi to i objavila sam snimak na internetu. On kaže da je jedan njegov prijatelj takođe video kad se to desilo."