Rusija i Ukrajina: Četiri razloga zašto je Marijupolj toliko važan za Rusiju

Pre 35 minuta

On je ključan za moskovsku vojnu kampanju u Ukrajini.

1. Obezbeđivanje kopnenog koridora između Krima i Donbasa

Geografski gledano, grad Marijupolj zauzima samo mali deo na mapi, ali on trenutno stoji tvrdoglavo na putu ruskih snaga koje prodiru sa krimskog poluostrva.

One se probijaju na severoistok kako bi pokušale da se povežu sa trupama i separatističkim saveznicima u regionu Donbas u istočnoj Ukrajini.

„Kad Rusi budu smatrali da su uspešno okončali ovu bitku, imaće dovršen kopneni most od Rusije do Krima i to će doživeti kao ogroman strateški uspeh."