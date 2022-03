Ukrajina i Rusija: Raste potražnja za privatnim vojnim firmama - šta one rade

Traže se: bivši vojnici koji govore više jezika spremni da tajno uđu u Ukrajinu za pozamašnu svotu od i do 2.000 dolara dnevno - plus bonus - kako bi pomagali u spasavanju porodica iz sve težeg sukoba.

Usred sve stravičnijeg rata u Ukrajini, američki i evropski izvođači radova kažu da sve više vagaju prilike, koje variraju od misija „izvlačenja" do pomoći sa logistikom.

Ov platforma za angažovanje ljudi ne želi da kaže za koga je postavila oglas, ali prema Peltonovim rečima, izvođači se angažuju za od 30.000 do šest miliona dolara kako bi pomogli da se izvuku ljudi iz Ukrajine.

Ova više cifre su za čitave grupe porodica koje žele da izađu iz zemlje sa imovinom, rekao je on.

On tvrdi da je među njihovim klijentima „obaveštajna agencija jedne prilično velike zemlje" koja želi da izvuče svoje građane.

Zadaci su varirali od oružanih misija kao što su zaštita konvoja do prehranjivanja i smeštaja trupa u vojnim bazama.

Preduzimači ili plaćenici?

„Ljudi govore o legitimitetu i o tome ko je klijent. Ništa od toga nije važno", dodaje on.

Širenje privatnih vojnih kompanija može da dovede jednako do „haosa i nereda" kao i do dobra, upozorio je on.