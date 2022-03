Oskar 2022, film i Holivud: Ko će osvojiti novu nagradu publike

Pre 1 sata

Daleko od toga da Šaše pasje (The Power of the Dog) nije uzbudljiva pustolovina, ali deluje komotno pretpostaviti da ovaj film, koji slovi za favorita za osvajanje Oskara, nema potencijal da zainteresuje masovniju publiku.