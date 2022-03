Oskar 2022: KODA najbolji film, šamar Vila Smita, ali i šamar za Šape pasje

Pre 21 minuta

Porodična drama KODA (akronim za Dete gluvih roditelja) dobio je Oskara za najbolji film 2022. godine, pobedivši velike favorite poput Šape pasja (The Power of The Dog), Belfast i Ne gledaj gore (Don't Look Up).