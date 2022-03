Seks i zdravlje: „Može li orgazam dnevno da mi smanji stres"

Ali sve me je samo učinilo još napetijom i umornijim - sve dok nisam imala iznenađujuće dobar seks za jednu noć posle kog sam se probudila osećajući se odlično - sa blistavom kožom.

Mučila sam se sa kožom oko godinu dana, a dermatolozi su mi rekli da je to verovatno zbog stresa, moguće hormonske neravnoteže i raznih stvari na koje nisam mogla da utičem.

Iako ne doživljavam uvek vrhunac tokom seksa, znam tačno kako da to da postignem sama.

Mojim prijateljima je to bilo smešno, mada su neki su bili podstaknuti da povećaju sopstvene kvote orgazma.

Počela sam da to doživljavam kao obavezu.

Kada sam imala seks sa stvarnim ljudima, frustriralo me je što ne mogu da me dovedu do orgazma brzo kao što sam ja mogla.