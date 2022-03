Ukrajina i Rusija: Ruska paravojna grupa Vagner započela veliku regrutaciju ratnih plaćenika

Pre 31 minuta

U to vreme počelo veliko regrutovanje boraca za rat u Ukrajini, tvrde sagovornici ruskog servisa BBC-ja među plaćenicima.

Oni kažu da je Vagner počeo da angažuje i one sa kojima ranije nisu potpisivali ugovore, dok se trude da sačuvaju jezgro organizacije zbog izvršavanja prethodno potpisanih ugovora u drugim zemljama.

„Ne primamo one koji su već u službi.

Još u jesen 2021, bivši plaćenici su se žalili da je „PVO Vagner grupa" prestala da prima one koji su rođeni na Krimu ili u samoproglašenoj Donjeckoj i Luganskoj republici, čiju je nezavisnost Rusija priznala neposredno pre početka invazije, strahujući da bi među njima moglo biti i ukrajinskih sabotera.

„Jedino što su letovi na jugu otkazani, vodite računa o tome, do Krasnodara dođite drugim prevozom", upozoravaju potencijalne novajlije u jednoj od objava.

„I one koji imaju nekakav prekršaj, i one sa crnih lista", rekao je on.