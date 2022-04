Afrika, Liberija i siromaštvo: „Dobro je biti pošten" - tinejdžer vratio novac vlasniku i to mu je promenilo život

Pre 1 sata

„Uživanje u akademskoj disciplini"

„Dobro je biti pošten"

Osvrnuvši se na to kako su ga neki ljudi ismevali zbog vraćanja novca, on priznaje da je mogao da ga iskoristi da poboljša vlastitu materijalnu situaciju, „ali mi to nikada ne bi pružilo priliku koju sada imam".

„Ako Emanuel pronađe nešto što mu ne pripada, on to odmah prijavi nastavniku. Ako nastavnik nije tu, on to stavlja na njihov sto", rekao je ovaj dečak.