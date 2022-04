Britni Spirs, muzika i knjige: „Pisanje je isceljujuće i deluje terapeutski"

Kako je pevačica navela, u memoarima će se osvrnuti na bolne trenutke o kojima do sada „javno nije mogla da govori."

Odlučivao je i o tome kada će posećivati sina tinejdžera, ali i to da li treba ponovo da stupi u brak ili ne.

Američki Pejdž Siks ( Page Six) je, pak, u februaru pisao da je ova pevačica postigla dogovor vredan 15 miliona dolara sa izdavačkom kućom Sajmon i Šuster (Simon & Schuster).

Spirs se javno sporila sa sestrom Džejmi Lin, pošto je sestra promovisala knjigu Stvari koje treba da kažem (Things I Should Have Said) u emisiji Dobro jutro, Ameriko (Good Morning America. )