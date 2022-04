Holivud, teelvizija i serije: Tvin Piks - 32 razloga zašto volimo misteriju koja traje

Autor fotografije, ABC Potpis ispod fotografije, Kajl Meklahlan kao agent Dejl Kuper

Tog osmog aprila 1990. bio je 24. februar 1989. godine.

U tačno 11:30, FBI agent Dejl Kuper stigao je u Tvin Piks, gradić u američkoj državi Vašington, pet milja (osam kilometara) južno od kanadske i dvanaest milja (19 kilometara) zapadno od državne granice.

Na putu je pojeo fantastičnu pitu od višanja i popio jednako dobru kafu.

Nikada ranije u životu nije video toliko drveća.

U Tvin Piks ga je dovelo ubistvo Lore Palmer, lokalne srednjoškolke.

Niko nije rekao da će slučaj biti jednostavan, ali niko nije mogao Kupera dovoljno da pripremi za gradić koji naseljava tačno 51.201 stanovnik.

Na današnji dan, pre tačno 32 godine, na kanalu ABC prikazana je prva epizoda serije Tvin Piks (Twin Peaks), autora Dejvida Linča i Marka Frosta.

Ono što je usledilo posle toga i vrapci na grani - smešteni na onoj grani odakle se televizijski ekran lepo vidi - znaju.

Tvin Piks je zasluženo zaradio status jedne od najgledanijih serija svih vremena, ali i jedne od ključnih kada je reč o takozvanoj TV revoluciji s početka devedesetih.

Zbog toga, na 32. rođendan ove kultne serije, pred vama je spisak od 32 razloga zašto treba da je pogledate.

Ili zašto vredi da je pogledate ponovo.

1. Brisanje jasnih granica između sadržaja za bioskope i za TV

Pre serije Tvin Piks, ono što je išlo u bioskope se umnogome razlikovalo od onoga što je završavalo na televiziji.

Film se dugo smatrao formom koja pomera granice, dok je televizor često bio nazivan kutijom za idiote (the idiot box).

Granica kvaliteta bila je jasno izražena.

Međutim, granica je postala mnogo tanja kada se Dejvid Linč, filmski reditelj nominovan za Oskara, odlučio da njegovu viziju pretoči u TV seriju.

Prosto, za razliku od brojnih serija pre nje, gledaoci nisu mogli Tvin Piks da prate „sa pola mozga".

Linč i Frost su promenili narativne, vizuelne, pa i granice forme i žanra.

Tvin Piks se sada smatra kultnom TV serijom, jer je način na koji je kreirana u neku ruku postao standard, ali tada je smatrana TV serijom sa kvalitetom filma.

2. Nešto čudno se dešava

Tvin Piks počinje kao obična serija, ali brzo ćete primetiti da se nešto čudno dešava.

Tvorac serija Lost, Alias i Westworld, Džej Džej Abrams skovao je termin mystery box kako bi objasnio narativnu silu koja karakteriše većinu njegovih serija.

Međutim, Abrams možda nije prvi osmislio taj koncept.

Linč i Frost su to uradili nekoliko godina ranije.

U Tvin Piksu postoji taj stalni osećaj neke, gotovo natprirodne misterije koja je u srcu same priče.

Taj osećaj gledaoci imaju zato što je u pitanju…

3. Miks žanrova

Ukoliko volite misterije - Tvin Piks će vam se dopasti.

Ukoliko volite sapunice - Tvin Piks će vam se itekako dopasti.

Ukoliko vas zanimaju natprirodne pojave - tako je, Tvin Piks će vam se dopasti.

Ukoliko volite komedije - Tvin Piks će vam se dopasti.

Pre Tvin Piksa, tačno se znalo kom žanru jedna serija pripada.

Kategorije su bile jasne: sapunice, sitkomi, detektivske serije ili nešto četvrto.

Tvin Piks je na prvu loptu neshvatljivi, ali zapravo savršeni miks svega toga.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Dejvid Linč - ljubitelji serije su uživali u njegovoj zagonetnoj ludosti

4. Trepnite i propustićete nešto

„Ne uključujete se u ovu seriju kao u L.A. Law ili Murder, She Wrote", upozorava Džejms Parker, novinar Atlantika.

„Ukoliko propustite epizodu, bićete dezorijentisani. Ako pogledate sve epizode, pažljivo, takođe postoji šansa da budete dezorijentisani."

5. Sjajna glumačka ekipa

Kajl Meklahlan kao FBI agent Dejl Kuper.

Majkl Ontkin kao lokalni šerif Hari S. Truman.

Dejna Ešbruk kao Bobi Brigs, momak Lore Palmer.

Ričard Bejmer kao Bendžamin Horn, lokalni biznismen.

Lora Flin Bojl kao Dona Hejvard, Lorina najbolja drugarica.

Šeril Fen kao Odri Horn, Lorina drugarica iz razreda.

Džoan Čen kao Džousi, vlasnica mlina.

Pajper Lori kao Ketrin Martel

Zapravo, spisak je predugačak.

6. Velika glumačka ekipa

Većina serija pre Tvin Piksa je imala šačicu glavnih glumaca.

Čak su i glumačke postavke sapunice brojale maksimum petnaestak likova.

A onda je Linč predstavio više od 30 likova u prvih 90 minuta.

Kad neko tako utaba stazu, kapaciteti serija Lost i Igra prestola naiđu prirodno.

7. Povratak starih kajli

Ranije se jasno znalo ko su televizijski, a ko filmski glumci.

Šezdesetih je Ričard Bremer bio zvezda Priče sa zapadne strane (West Side Story), a Pajper Lori je bila nominovana za Oskara.

Holivud, surov kakav ume da bude, u međuvremenu ih je zaboravio.

Ali Linč i Frost su im dali uloge u Tvin Piksu.

Davanje druge šanse iskusnim glumcima za koje je industrija odlučila da im je vreme prošlo?

Da li vam ova praksa danas zvuči poznato?

8. Zanimaće vas ko je ubio Loru Palmer

„Mrtva je, obavijena u plastiku", kaže Pit Martel, mlinski radnik.

Lora Palmer, kraljica maturske večeri, najpoznatija devojka iz Tvin Piksa.

A ko ju je ubio? Pa, nećete saznati baš u prvoj epizodi.

9. Dugačka misterija

Pre Tvin Piksa, televizijski detektivi bi obično uhvatili ubicu na kraju epizode.

Već sledeće nedelje bi jurili novog osumnjičenog.

Ali to nije bio format za koju su se Linč i Frost odlučili.

Misterija smrti Lore Palmer će se razvlačiti do polovine serije.

Autor fotografije, AFP

10. Neće vas zanimati ko je ubio Loru Palmer

Nije da vas neće zanimati, ali vam ubrzo neće biti prvo na pameti.

To je najveće, ali možda ne i najvažnije pitanje u Tvin Piksu.

Jer svašta se dešava kada je radnja smeštena u…

11. Čudno malo mesto

Malo, na prvi pogled mirno, mesto u unutrašnjosti Amerike koje čuva neku tajnu.

Zvuči kao kliše, zar ne?

Na pamet vam pada Smolvil iz istoimene serije? Saut Park iz istoimene animirane serije? Ili Hokins iz Stranger Things?

Ali ako malo bolje zagrebete, videćete da svi putevi vode nazad do Tvin Piksa, malog mesta u državi Vašington.

12. Svako ima mračnu tajnu

To je jedna od premisa serije.

Koliko god su ljudi prijatni spolja, zapitajte se šta zapravo kriju.

Svaki dajner sa ružičasto-belim tapaciranim ugaonim foteljama, svaki milkšejk sa šlagom i višnjicom na vrhu, može da bude paravan za neku mračnu tajnu.

Tome nas je Linč naučio.

13. Nadrealizam na televiziji

Danas smo navikli na tako nešto.

Black Mirror Čarlija Brukera je odličan primer, pa i Marvelova serija Wandavision.

Ali Linč je ipak jedan od pionira.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Glumica Lora Dern

14. Kao film, ali ipak za TV

Toliko puno se priča o filmskim kvalitetima koje su Linč i Frost utisnuli u Tvin Piks da se ponekad zaboravi da su je prvenstveno pravili za televiziju.

Imali su na umu reklame, pa je i radnja tako strukturisana, kako bi gledaoci otišli na pauzu sa jasno urezanim slikama i nečim o čemu će razmišljati.

Pustite da serija diše, a dišite i vi sa njom.

Idite na pauzu.

15. Muzika

Mnoge serije su imale sjajne uvodne špice.

Neke od naših omiljenih pesama su uvodne špice iz TV serija.

Ali nisu sve serije mogle da se pohvale i kvalitetnom muzikom u samim epizodama.

Pisanje muzike za seriju jednostavno nije bila česta praksa.

A kompozicije koje su Ađelo Badalamenti i Linč uradili na Tvin Piks nisu bile nalik ičemu što se dotad moglo čuti u televizijskim serijama.

16. Lansiranje Mobija

Danas je kultni muzičar, ali Mobi je početkom devedesetih bio samo veliki ljubitelj ove serije koji želi da napravi karijeru u elektronskoj muzici.

Njegov prvi veći hit 1991. godine bila je pesma Go, u kojoj je semplovao Laura Palmer's Theme.

17. Urezaće vam se u pamćenje

Kao što ćete pamtiti u kom ste bioskopu i s kim gledali prve Ratove zvezda, na sličan način ćete pamtiti i gledanje prve epizode.

Autor fotografije, Getty Images

18. Postoji i film

Serija je okončana posle dve sezone, ali je su Linč i Frost 1992. uradili film.

Tvin Piks: Vatro, hodaj sa mnom (Twin Peaks: Fire Walk with Me) donosi priču o ubistvu Tereze Benks (Pamela Gidli) i poslednjih sedam dana života Lore Palmer.

19. Prvi prikvel?

Mnogi popkulturni hroničari Epizodu I Ratova zvezda smatraju prvim prikvelom.

Poklonici Linča smatraju da je on prestigao Džordža Lukasa Tvin Piks filmom.

Mada ovaj film, linčovski, istovremeno funkcioniše kao prikvel i kao sikvel.

20. Postoje i knjige

Tokom emitovanja druge sezone, objavljene su tri knjige koje obogaćuju radnju serije.

Linčova ćerka Dženifer napisala je Tajni dnevnik Lore Palmer (The Secret Diary of Laura Palmer), koji pokriva period od njene dvanaeste godine pa do nekoliko dana pre smrti.

Frostov brat Skot napisao je Autobiografiju specijalnog agenta Dejla Kupera: Moj život, moje trake (The Autobiography of F.B.I. Special Agent Dale Cooper: My Life, My Tapes).

Dobro došli u Tvin Piks: Vodič za pristup gradu (Welcome to Twin Peaks: An Access Guide) nudi informacije o istoriji, flori i fauni ovog grada.

I sam Mark Frost je 2016. objavio Tajnu istoriju Tvin Piksa (The Secret History of Twin Peaks), a godinu dana kasnije usledila je i Tvin Piks: Poslednji Dosije (Twin Peaks: The Final Dossier), koja ispunjava 25-godišnju rupu između druge i…

21. Treće sezone serije

Čak 18 epizoda.

Prvo je trebalo da ih bude samo devet, ali je na kraju broj dupliran i Linč je pristao da režira svaku epizodu, što nije bio slučaj u ranijim sezonama.

Kako i sam naslov sugeriše - Tvin Piks: Povratak (Twin Peaks: The Return) - Linč i Frost nas vraćaju u čudni gradić, ali nas ovog puta takođe vode i do Njujorka, Las Vegasa, Filadelfije i Nju Meksika.

Veliki deo originalne glumačke postavke se vratio, ali pridružili su im se i Lora Dern, Naomi Vots, Majkl Sira i mnogi drugi.

22. Više je „šta je ovo" nego „ko je kriv"

Prema rečima Džejmsa Baldoka, novinara lista Metro, Linč i Mark Frost su „vratili starom formatu i poboljšali ga, a da pritom nisu izgubili suštinu onoga što su prvobitno stvorili".

Mark Loson iz britanskog lista Gardijan napisao je da je poslednja sezona više „šta je ovo" nego „ko je kriv" tip serije.

„Ispunjen džinovima, patuljcima, monstrumima i duhovima, Tvin Piks je kao moderna bajka napisana na LSD-u koju je dosta redigovala CIA."

23. Audio iskustvo

Da, i to postoji.

Twin Peaks: Visual Soundtrack je zapravo originalna muzika iz Tvin Piksa nalepljena na snimke koje je japanska televizijska ekipa napravila u Snokualmiju u državi Vašington, na lokacijama gde je i serija snimana.

24. VR iskustvo

Tvin Piks VR, koji je izradio Kolajder Gejms u saradnji sa Šoutajmom i Dejvidom Linčom omogućuje igračima da posete neke od omiljenih lokacija iz serije i pomognu agentu Kuperu.

25. Sveukupno, jedno multimedijalno iskustvo

Henri Dženkins, profesor komunikacija i filma, skovao je termin transmedia storytelling kako bi objasnio proces u kom su integralni elementi fikcije sistematski raspršeni preko više kanala kako bi konzumentima pružili koordinisano i jedinstveno iskustvo.

Sa serijama, filmom, knjigama, audio snimcima i VR igrom, elementima koji se međusobno dopunjuju i grade jednu veliku priču, Tvin Piks je odličan primer ove prakse.

Linč i Frost nisu prvi koji su to uradili, ali su među retkima koji su to uradili dobro.

Sve će vam to pomoći da se osećate…

26. Kao da živite tu

Tvin Piks vas prosto uvuče u sebe.

Novinarka lista Metro Elis Rajt uporedila je gledanje Tvin Piksa osećajem „da živite tu, iako ne možete da zamislite da živite na gorem mestu".

27. Znaćete svaku referencu i citat

Konačno ćete razumeti zašto svakog 24. februara obožavaoci širom sveta okače onaj kadar sa Dejlom Kuperom.

„Leland, What Is Going On In This House?"

„There's A Sort Of Evil Out There"

„Every Day, Once A Day, Give Yourself A Present"

„I Feel Like I'm Going To Dream Tonight"

Sve to će vam biti jasno.

28. Možete da bindžujete sve

To gledaoci devedesetih nisu mogli.

Morali su da čekaju po nedelju dana na novu epizodu, a onda čak 25 godina na drugu sezonu.

Uživajte u lepotama 2022. godine.

29. Drveće

Da li ste ikada videli onakvo drveće?

Agent Kuper svakako nije.

Podsetite ga da proveri o kojoj se vrsti radi.

30. Pita s višnjama

Navodno najbolja pita s višnjama može se naći u Double R dajneru.

Agent Kuper tvrdi da je „toliko dobra da može da vas ubije".

31. Kafa

„Damn Good Coffee!", tvrdi Kuper.

Ko još ne voli dobru kafu?

32. Ko zna šta sledi

Zasad nema nikakvih zvaničnih potvrda da će se snimati četvrta sezona.

Ali nije ih bilo ni 1992.

Da je neko ljubiteljima tada rekao da će za 25 godina dobiti novu sezonu, ne bi verovali.

U takvom svetu, ko zna.

Ostaje nam da se uhvatimo jedino za glasine, iako je ih je Linč odbacio.

„Kruže silne glasine, ali mogu da vam kažem da se ništa ne dešava na tom polju", izjavio je reditelj za Holivud reporter.

Ipak, ko zna.

