BBC u Černobilju: „Krali smo gorivo od Rusa kako bismo sprečili katastrofu“

Pre 59 minuta

„Moglo je doći do oslobađanja radioaktivnog materijala. Razmere toga možete i sami zamisliti. Nisam se bojao za svoj život. Bojao sam se šta će se desiti ako ne budem tu da nadgledam stvari u elektrani. Bojao sam se da će se desiti tragedija za čitavo čovečanstvo".

To pokazuje koliko su vojnici malo znali o nuklearnoj bezbednosti.

„Uspeli smo da objekat održimo bezbednim. Ali uznemirujuće je to što su zarobili 169 naših vojnika", kaže Valeri.

Most do Černobilja uništen je prilikom dolaska ruske vojske, pa se do objekta sada stiže novim putem.