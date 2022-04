Rusija i Ukrajina: „Moja devojčica je vikala i tresla se... a onda bila mrtva" - ispovest majke koja je pobegla od ruske vojske

Uradili su to kako bi spasli decu.

Supruga više nije videla, ali joj je tišina govorila Viktoriji da je i on mrtav.

Otrčala je do male zgrade koju su očigledno koristili vojnici.

Kaže da je ostala mirna i sabrana koliko je mogla, usmeravajući svu svoju energiju na to kako da spase život svoje bebe.

Svog bivšeg muža, Veronikinog oca, poslala je do olupine automobila kako bi mogao da slika posmrtne ostatke.

„Bio je 12. mart. Zvali su me i rekli: 'Ajmo, pa ćeš videti gde će da biti sahranjeni - u šumi, u dva groba, jedan veći, jedan manji sanduk i dva krsta pobodena u zemlju.

„Da mi se pruži mogućnost da pucam u Putina, uradila bih to", odgovara ona.

Bio je to poklon od Veronike.

„To je bilo iz crkve, kupila ga je i za mene. To je amajlija, osećam da me je spasila. Bila je u mom džepu. Sve vreme je bila tu i čuvala me."