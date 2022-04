Fudbal, Nemačka i Holokaust: Soni je preživeo nacističke pogrome i postao legenda Ajntrahta iz Frankfurta

Ljude to obično uznemiri, ali nema potreba da iko bude zabrinut zbog toga. Soni, kako ga već svi znaju, ume da bude takav.

On je srdačan i osećajan tip, sposoban da vas očara tokom razgovora.

Sve se to promenilo pre nekoliko godina.

Njegova majka je bila Jevrejka, kao i otac, ali on je porodicu napustio nedugo pošto je Soni rođen.

Tako da je žena iz obližnje pekare bila ta koja mu je rekla da se razlikuje od ostatka familije, da je čovek za kojeg je mislio da mu je otac bio njegov očuh i da je on sam bio Jevrejin.

„Šta je to?", odgovorio je Soni.

„Plakao sam i plakao", kaže on.

„Čitao sam i danju i noću. Bilo je to moje jedino utočište".

Soni sa svojom starijom polusestrom Lilom, 1943. godine. On se priseća da je žutu Davidovu zvezdu krio u svom džepu

Tako da je 22. marta 1944, kada je kompletan stari grad Frankfurta bio uništen i kada je preko hiljadu ljudi poginulo tokom savezničkog bombardovanja, on bio sa porodicom u podrumu.

„Supu od ječma smo jeli ujutro, u podne i uveče. To je bilo sve što smo dobijali za jelo.

„Ako bih to dobio u 11 sati, u 12 je sve već bilo pojedeno. Majka mi je davala i njen deo".

„Ljudi su umirali od gladi, ali to nije bio logor za istrebljenje.

„Bili su to vagoni za stoku, sa otvorenim vratima, prepuni ljudi. Bili su kost i koža. Ništa više od toga".

„Takve slike ostaju urezane. Ali još postoje ljudi koji govore da je sve to bilo izmišljeno.

„Ljudi me pitaju da li mogu da oprostim i da li mogu da zaboravim.

Ostali su u kontaktu, ali Soni nije bio spreman da razgovara na tu temu sve do 2017.

Soni kaže: „Posle rata, niko nije pričao o tome. Niko nije postavljao nikakva pitanja. U to vreme ste imali samo jednu želju - da živite".

„Dugačak period mog života, između 7. i 14. godine, imao sam nula drugova. Knjige su mi bile jedini prijatelj", kaže on.

On mu je bio „dah slobode".

Došao je do drugog tima Ajntrahta.

Kada je sa prijateljima prešao granicu Zapadne Nemačke i prešao u Istočnu, carinici su im rekli da se ne zaustavljaju dok ne stignu do glavnog grada, ali jedan od njegovih drugara je morao da se olakša.

Primetivši to, stražar je ispalio hitac upozorenja iz automatske puške i oni su istrčali iz žbunja.

„Trebalo je da budete sa nama da bi vam bilo potpuno jasno šta je sve to nama značilo".

U to vreme, predsednik Ajntrahta je bio Rudolf Gramlih.

On je bio kapiten nacionalnog tima na Olimpijskim igrama u Berlinu 1936.

Gramlih je na ovoj funkciji ostao sve do 1970.

„Za jednog takvog čoveka, kriminalca i ubicu koji se pretvarao da je nevino jagnje, da neko takav bude u mom klubu, to nisam mogao da prihvatim", kaže Soni.

„Soni je neko ko mi uvek daje unutrašnju snagu", kaže on.

„On je jedan od preživelih one odvratne nacističke mašine za ubijanje.

„Soni je jedan od njih. Možete da ga dodirnete, on je tu, možete sa njim da popijete pivo i on će vam tačno reći šta se sve događalo u to vreme".