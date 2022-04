Serija i Igra prestola: Dan kad je svet upoznao Vesteros - i ništa više nije bilo isto

Njihov posao, kasnije ćemo to saznati, jeste da čuvaju 200 metara visok i oko 500 kilometara dugačak Zid, koji Sedam kraljevstva Vesterosa brani od Divljana.

Međutim, sada kreću na opasan zadatak - idu u izvidnicu sa one strane zida.

Sve su to fanovi Igre prestola iskusili u osam sezona serije, kao brojne obrte i političke intrige, shvativši brzo da niko od likova nije bezbedan, zbog čega je bilo i suza.

„Na to sve možemo da dodamo i da su Martin i njegova dela već imali publiku koja je bila zainteresovana za adaptaciju", dodaje.

Upozorenje, tekst sadrži spojlere i priče o nekim od ključnih trenutaka iz Igre prestola (ako neko do sada nije gledao).

Kako smo se toliko navukli na Igru prestola

„Sećam se da me je na početku najviše privukla Deneris Targarjen, ali trenutak kad sam znala da sam navučena je ubistvo Neda Starka", kaže Jovana Vuković, velika ljubiteljka serije.

Igra prestola je opasna i ko ne zna da je igra, brzo ostane bez glave, bio on „dobar ili loš".

„I onda nesvesno počneš čvrsto da navijaš za omiljenog lika kao da je sportski klub, samo da - ako ništa drugo - preživi do kraja sezone", dodaje.

„Kao što kaže Sersei: „You win or you die (pobeđuješ ili umireš)."