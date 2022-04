Ukrajina i Rusija: Može li Indija da nahrani svet

Pre 24 minuta

Modi je rekao da je Indija ima „dovoljno hrane" za 1.4 milijardu ljudi i da je „spremna da svet snadbe hranom od sutra", ukoliko Svetska trgovinska organizacija (STO) to dozvoli.

Reagujući na rastuću tražnju na međunarodnom tržištu, trgovci su već sklopili ugovore za izvoz više od tri miliona tona pšenice od aprila do jula, prema zvaničnicima.

„Ako STO dozvoli izvoz državnih zaliha, to može biti i više. To će pomoći u spuštanju svetskih cena i smanjiti teret zemalja uvoznica širom sveta", dodao je on.