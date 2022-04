Društvene igre i psihologija: Iznenađujuće koristi od igara rešavanja ubistva

Pre 16 minuta

Odjednom, jedan od konduktera dolazi do stravičnog otkrića: direktor kancelarije za razvrstavanje pošte leži mrtav na zemlji, udaren po zatiljku pajserom.

Ali on priznaje i da je to na neki način iznenađujući fenomen. Na kraju krajeva, nasilni zločin iz stvarnog života svačija su najgora noćna mora.

„Da se radi o situaciji iz stvarnog života i da je neko ubijen, to ne bi bila nimalo zabavna tema.

Jedno prosto objašnjenje moglo bi da bude: iz radoznalosti. Ali istraživači kažu da to nije sve.

One nam omogućuju da savladamo i uvežbamo važne mentalne i emocionalne veštine, a mogu čak i da nas nauče da ne zanemarujemo važne dokaze.

Privlačnost „igranja sa strahom"

On takve igre naziva „igranje sa strahom" i poredi ih sa onima kad se životinje pretvaraju da se tuku, što ih priprema za okršaje u stvarnom životu, ali i za lov ili proganjanje plena.

„U stvarnom životu, mi izbegavamo situacije koje kod nas izazivaju anksioznost ili strah, i to s razlogom. Ne želite u stvarnom životu da iskusite nešto što vam izaziva anksioznost zato što to onda sa sobom povlači prave posledice", kaže on.