Seksualnost i ljudska prava: Zašto je demiseksualnost stvarna pojava, kao i drugi oblici seksualnosti

Pre 18 minuta

Autor fotografije, Sounds fake but okay podcast

Ali iako demiseksualnost nije naširoko poznata, to je seksualna orijentacija kao i sve druge, koja se može pronaći kod ljudi širom sveta.

S druge strane, šira rasprava dovela je i do pojave kritičara i širenja dezinformacija.

To je posebno težak zadatak kad se razgovara o orijentaciji koja dugo nije imala ime i čija definicija često zbunjuje ljude.

„Još dugo posle nisam mogla to da prihvatim"

„Mislim da je to reč koja je prevashodno potekla sa Avenovog sajta i od zagovornika aseksualnosti, ne nužno iz akademskih krugova", kaže Entoni Bogart, istraživač seksualnosti ljudi i profesor sa Univerziteta Brok u Ontariju, u Kanadi, koji je uradio više studija o aseksualnosti.

U to vreme su ljudi sa Avenovog sajta počinjali da shvataju koliko raznovrstan aseksualni spektar ume da bude - počeli su da se pojavljuju novi pojmovi nakon što su ljudi koji su se prethodno identifikovali kao aseksualni krenuli da primećuju jedinstvene okolnosti u kojima ipak mogu da iskuse seksualnu privlačnost.

Učinivši to, oni su ponudili informaciju koja nije bila dostupna bilo gde drugde na internetu.

To je delimično zato što ono prvo ljudi koji nisu aseksualni mogu mnogo lakše da zamisle.

Ali kad se na to doda „osim kad ostvare duboku emocionalnu vezu", onda ponekad aloseksualci moraju da se počešu po glavi.

„Ona me je pogledala i rekla: 'Ela, pa ti opisuješ demiseksualnost'", kaže Rouz.

„Još dugo posle nisam mogla to da prihvatim."

Autor fotografije, Sounds fake but okay

„Ljudi konačno vide da su zastupljeni"

U konceptualnom smislu, to zgodno potpada pod kategoriju apstiniranja od seksa dok se ne ostvari dublja veza sa partnerom.

Ali to je i dalje, kad se sve sabere i oduzme, nešto što sami birate, a demiseksualci se sa tim ne identifikuju.

Bilo je dovoljno objava na Avenu da kad ih pročita pomisli: "'Oh, pa to sam ja', ali ne i da pomisli: 'Oh, vidi koliko nas samo ima'."