Suđenje Džoni Dep i Amber Herd: Poruke o spaljivanju i davljenju bile su inspirisane skečom iz komedije Monti Pajton, kaže glumac

Pre 1 sata

On negira bilo kakvu krivicu i traži odštetu od 50 miliona dolara.

„Svi smo to gledali kada smo bili deca - to je samo bezazlen i apstraktan humor", rekao je on.