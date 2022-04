Ukrajina, Rusija i ekonomija: Rat će izazvati najveći skok cena u poslednjih 50 godina, procena Svetske banke

Pre 37 minuta

U novom predviđanju, iz Svetske banke kažu da će poremećaj koji je izazvao ratni sukob dovesti do ogromnog skoka cena roba koje variraju od prirodnog gasa do pšenice i pamuka.

On kaže da „domaćinstva širom sveta počinju da osećaju krizu troškova života".

Svetska banka je saopštila da to znači da smo od niskih brojki iz aprila 2020. godine sve do visokih iz marta ove godine „imali najveće povećanje za 23 meseca u cenama energenata još od skoka cene nafte iz 1973. godine", kad su napetosti na Bliskom istoku dovele do dizanja cena u nebesa.