Ukrajina, Rusija i energetika: Nemački energetski gigant popušta pred ruskim zahtevom

Pre 1 sata

Jedna od najvećih nemačkih energetskih kompanija saopštila je da se sprema da kupuje ruski gas u rubljama uprkos nekim kritikama da će to potkopati sankcije koje je Evropska unija uvela Rusiji.

„Za našu kompaniju i za Nemačku u celini, nije moguće da ostanemo bez ruskog gasa u kratkom roku; to bi imalo dramatične posledice po našu privredu."

Nedavno je šefica diplomatije saopštila da će Nemačka prestati da uvozi naftu iz Rusije do kraja godine.

„Prepolovićemo uvoz nafte do leta i bićemo na nuli do kraja godine, a onda ćemo isto učiniti i sa gasom", rekla je nemačka ministarka spoljnih poslova Analena Berbok.

Prema uredbi ruske vlade, evropski uvoznici moraju da uplate evre ili dolare na račun u Gasprombanci, švajcarskom trgovačkom ogranku Gasproma, a zatim to pretvore u rublje na drugom računu u Rusiji.

Evropska komisija je prošle nedelje saopštila da ako kupci ruskog gasa mogu da izvrše plaćanja u evrima i dobiju potvrdu o tome pre bilo kakve konverzije u rublje, to ne bi prekršilo sankcije.

Cela Evropa treba da prekine trgovinske odnose sa Rusijom, jer Moskva „ujedinjenu Evropu smatra metom", dodao je on.

Poljske vlasti su rekle da su njihova skladišta gasa i dalje puna 80 odsto, da neće biti ograničenja za potrošače i da će do kraja godine zemlja preći na alternativno snabdevanje, potpuno napuštajući ruski gas.

Srbija sigurna, za sada

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da nije zabrinuta za dotok gasa putem Balkanskog toka preko gasovoda kroz Bugarsku, jer bi to bio presedan.

„Ako vaš kamion prolazi kroz nečiju teritoriju, a vama se u njemu nešto sviđa, iako ga niste kupili, uzmete i kažete to je sada moje.

„To je jednostavno nemoguće i sama priča o tome i rečenica bugarskog premijera 'mi nećemo to raditi' nije na mestu, jer to niko ne sme da zamisli da uradi, a ne da kaže mi smo dovoljno dobri da to ne radimo", rekla je Brnabić novinarima.