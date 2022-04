Srbija i Amerika: Đorđe Šagić, po rođenju Srbin, po duhu Meksikanac, po karakteru Teksašanin, a po državljanstvu Amerikanac

Pre 16 minuta

„Bilo je čudno u tom udaljenom i zabačenom mestu sresti čoveka iz još udaljenog kraja i čak još manje znanog, nekog ko govori svaki evropski jezik, ko poznaje svaki kutak Evrope, zna istorijat svake vladajuće dinastije, teritorijalne granice svakog vladara, a u to isto vreme je građanin toliko država", zapisao je Stivens.

Prvi koraci na američkom tlu

Kako nije imao para da otplati ovaj put, vlasnici broda, kojim je doputovao do američke obale, želeli su zbog toga da ga prodaju kao roba.

„Pošto im je delovao sumnjivo, pitali su ga da li je ribar - fisher on je samo klimnuo glavom, svestan da time može da spasi život, te preuzima englesku verziju prezimena i od tada se ova američka verzija njegovog imena i prezimena nalazi na svim njegovim dokumetima", priča Džek Malet.

Osnivač Teksasa

„Bila je to velika čast, a postao je i počasni konzul Grčke u San Francisku", priča Vladislav Bajac.

Mason za koga su čuli i u 21.veku

„Pa, on je učestvovao u kreiranju mape Teksasa", dodaje oduševljeno Malet.

Kako ga pamti istorija?

Aleksandar Slavković koji je napisao knjigu o Šagiću Doseljnik smatra da je to bio čovek jakih uverenja, od akcije i reči, ali da je nekako potisnut iz istorijskih spisa,

„Šagić je samo jedan od Evropljana koji je to pokušao", navode u pisanom odgovoru za BBC na srpskom.

Nisam te oslobodio, oslobodila si se sama

Njegovi potomci nisu sigurni da li je to deo legende ili je on to zaista i rekao.