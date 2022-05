Rusija i Ukrajina: Između besa i bespomoćnosti - šta se dešava sa psihološkom pomoći u Rusiji od kako je rat počeo

Pre 42 minuta

„Imala sam osećaj da je to kraj, razočaranje u sve, i još na sve to pojavio se bes i želja da nešto razbijem."

„Na sesijama smo počeli da pričamo o Ukrajini čak i pre nego što su počela vojna dejstva, zato što je bilo jasno u kom pravcu to vodi. Posle 24. februara mi smo pričali samo o tome", ispričala je Tatjana za BBC.

„Psihološkinja je pojasnila zašto me to tako jako brine. Objasnila sam da mi se čini da je to katastrofa za Ukrajinu, za Rusiju i za ceo svet uopšte, i da ja ne mogu da ne dozvolim da sav taj bol prođe kroz mene."