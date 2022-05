Kriinal i Amerika: Život piše drame - nesuđeni olimpijac koji je postao pljačkaš banaka na biciklu

Pre 1 sata

Upecao se na to prvi put kad je, u 13. godini, video sportiste kako jure po lokalnom trkalištu.

Stvarnost ujeda

„Gledajući taj film iznova i iznova, mislim da je to, nažalost, iskristalisalo moje izglede za budućnost", kaže.

Prva pljačka banke

FBI istraga

Razočaranja i nesigurnosti

„I to, samo to, bila je ogromna protivteža činjenici da ne ostvarujem nikakav napredak u karijeri", kaže.

Kokain i krek

Negde u to vreme obreo se na jednoj žurki gde se prvi put sreo sa kokainom.

„Moja prvobitna ideja zašto sam time uopšte počeo da se bavim - otišla je do đavola.

Kako ga je sreća napustila

Policijska potera

Bacio je bicikl na jednu stranu, a on pošao na drugu, pljusnuvši u vodu i izronivši dalje nizvodno da bi se sakrio u gustišu.

Skrivanje

„Zašto je to tako? Zar oni ne vide da sam samo na zanimljivom ličnom razvojnom putu? Ne, naravno da ne vide.

Bicikl iz kućne radinosti

Policijska akcija

„Bila je to za mene velika sramota, znajući da su oni ti koji moraju da se suoče sa javnošću.

„I zbog toga me je bilo neverovatno sramota. I dan-danas je."

Zatvorska kazna

Uticaj na žrtve

Čitajući iskaze žrtava o tome kako je sve uticalo na njih, to je konačno počelo da mu dopire do svesti.

„Bilo me je stvarno sramota zbog toga… Osećao sam krivicu, ali nikad nisam razmišljao o njihovom stanovištu."

„Sve do tog trenutka… Sve do trenutka kad sam počeo da čitam iskaze žrtava, nikad mi to nije palo na pamet."