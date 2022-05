Klimatske promene: Koju visinu će postići Mont Everest pre nego što prestane da raste

Elmor, geološkinja i u to vreme viša programska menadžerka Društva Nacionalne geografije u SAD, pružala je podršku timu koji je postavljao najvišu meteorološku stanicu na svetu na padinama Mont Everesta.

Tokom trajanja njihove ekspedicije, njene kolege otkrile su do sada najviše pozicionirane dokaze o zagađenju mikroplastikom na svetu u snegu i izvorskoj vodi blizu visinske tačke.

I iako bi retko koji planinar to primetio, Mont Everest je postao malčice viši tokom vremena koje su proveli na planini.

To postavlja zanimljivo pitanje - ako prođe dovoljno vremena, koliko visoko uopšte Mont Everest može da naraste?

Ali on nije jedini div na tom prostoru - na planinskom vencu Himalaja mogu se pronaći 10 od 14 svetskih vrhova viših od 8.000 metara nadmorske visine.

Istorija merenja najviše planine na svetu seže sve do 1852. godine.

U Evropi, Čarls Dikens je u to vreme objavljivao roman Sumorna kuća u nastavcima.

Uradivši to, došao je do momentalnog otkrića: najviše izmerene planine na svetu.

Iako ove promene u izmerenoj visini delom mogu da se objasne poboljšanjima u tehnologiji merenja koja je na raspolaganju geodetima, u sve to je bilo upleteno i malo politike.

Naučnici veruju da je sve to počelo da se menja pre oko 200 miliona godina - negde u vreme kad su počeli da se pojavljuju dinosaurusi iz doba Jure - kad je superkontinent Pangea počeo da se cepa na delove.

Snaga udarca jednog kontinenta u drugi dovela je do toga da se ploča ispod okeana Tetis, sačinjena od okeanske kore, podvuče pod evroazijsku ploču.

To je stvorilo tzv. „zonu subdukcije".

Negde pre oko 15 do 17 miliona godina, vrh Evresta dostigao je oko 5.000 metara i nastavio da raste.

Rejčel Hedli, vanredna profesorka geonauke na Univerzitetu Viksonsin-Parksajd, bila je deo naučne ekspedicije koja je išla na masiv Sent Elijas na granici Aljaske i Kanade između 2005. i 2008. godine.

Druga najviša planina i u Kanadi i SAD, Sent Elijas se suočava sa istim efektima kao i Mont Everest, od tektonskih aktivnosti do erozije, ali na mnogo manjem prostoru koji je lakši za rukovanje.

Uloga Rejčel Heldi u timu bila je da razume debljinu glečera Sjuard, koji prolazi kroz planinu Sent Elijas, i koliko se brzo pri tom kreće.

Oba mogu da utiču na stopu erozije, što opet može da utiče na to koliko brzo se smanjuje visina neke planine.

„Ako imamo tanji glečer i on se kreće superbrzo… znamo da mora dođi do nekog klizanja, za koje mislimo da je veoma važno za eroziju", kaže ona.

On štiti stenu i od hemijske reakcije sa vazduhom koja može postepeno da degradira minerale u krečnjaku koji čini većinu najviših delova Mont Everesta.

„Kad je u pitanju jedan tako visoki planinski venac, može da dođe do tako strmog ugla stena da ne mogu da izdrže led i sneg, i onda počnete da dobijate lavine, i dobijete golu stenu", kaže Elmer.

Procenjuje se da one prave klisure u stenama po stopi od između 4 i 8 milimetara godišnje.

Hedlin kolega Teri Plavis, koji je bio glavni istražitelj na Projektu tektonske erozije Sent Elijasa, objašnjava da, na masovnijem planu, „erozija koja napada neki predeo omogućava da se on izdigne".

Prema jednoj studiji istraživača sa nemačkog Univerziteta u Potsdamu, i do 90 odsto izdizanja evropskih Alpa može se objasniti ovom iznenađujuće elastičnom reakcijom na okončanje ledenog doba.

„Ne razumemo do kraja sve pokretače u ovim vrstama sistema."

„Dovoljno je teško popeti se do vrha - pokušajte na to da dodate još instrument težak 13 kilograma", kaže on.