Pesma Evrovizije: SMS poruka francuskog predsednika, male komentatorske kabine - osim u Beogradu

Predsednički izbori nisu jedino glasanje do kog je stalo Emanuelu Makronu

„Delfin Ernot je rekla da ako pobedimo, želimo da pobedimo zato što smo to zaslužili, a ne zato što smo diskvalifikovali prvoplasirane", kaže Bern.

NEMAČKA - Peter Urban

Imate tablu sa instrumentima, ekran i rupu u tavanici za ventilaciju i to je sve.

Tik pred našim prozorima eksplodirao je nenajavljeni vatromet, što me je toliko šokiralo i uplašilo da sam glasno opsovao uživo u programu (na engleskom) i rekao: „Pa ovi hoće da nas ubiju!".

UKRAJINA - Timur Mirošničenko

Sedamnaest godina. To je više od posla, to je moja religija, to je moj život.