Evrovizija 2022: Sem Rajder je uzdanica Velike Britanije posle godina tavorenja i debakla

Pre 37 minuta

„Ne želim da dođem do tačke u kojoj ću početi da verujem u ceo taj hajp (naduvavanje)", kaže on.

„U evrovizijskoj zajednici sada se priča se ovako: 'Oh, Velika Britanija ponovo učestvuje'", rekla je ona za BBC prošlog meseca.

U finale direktno ide takozvana Velika petorka: Francuska, Nemačka, Italija, Španija i Velika Britanija, koji plaćaju najviše za održavanje takmičenja, zajedno sa zemljom domaćinom )ove godine je to Italija).

Bio je na turneji po Evropi, kako bi stekao širu podršku za pesmu koju je napisala Ejmi Vedž, zaslužna i za hitove Eda Širana Thinking Out Loud i First Man Kamile Kabeljo.

Prošao je dugačak put od detinjstva na selu, blizu Maldena u Eseksu, do evrovizijske pompe.

„Bile su to prave vibracije Haklberi Fina", priseća se detinjstva, „plivanje u rekama, pravljenje jazbina".

Moji roditelji nisu bili muzičari, ali su stalno puštali ploče: Earth Wind and Fire , Beautiful South , Queen .

Prvi video je bio Hit Me Baby One More Time Britni Spirs.