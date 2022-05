Roditeljstvo i deca: Kako je novo shvatanje porodice promenilo moderni svet

Pre 14 minuta

Kada se desi da se neupućeni ljudi iz njene okoline zbune kad to čuju, onda im ona predstavi malo porodično stablo: „[Ovo je] moja mama, a imam i surogat majku, i to su različite osobe."

Neki parovi pribegavaju surogat majčinstvu nakon duge borbe sa sterilitetom; toj grupi pripadaju i Robertsovi. Za druge je to jedan od preostalih načina za ostvarivanje roditeljstva, među kojima je i usvajanje.

Bez obzira na to da li su oni stvoreni zahvaljujući novim tehnologijama ili društvenim promenama, često su se suočavali sa kritikom da dovode u opasnost zdravlje budućih generacija.

S obzirom na to koliko raznolike mogu biti te porodice, u javnosti se često čuju slična pitanja, na primer: kako reći detetu o njegovom poreklu, ili kako na najbolji način uspostaviti odnose sa trećim stranama, bila to surogat majka ili donatorka/donor.

„Oduvek sam bila na mestu na kome sam trebala da budem. Ja sam dete mojih roditelja i to je moje mesto," kaže Dži Roberts, koju je rodila surogat majka 1998

U to vreme, majke iz lezbijske zajednice su po pravilu gubile starateljstvo nad svojom decom, čak i u slučajevima kada su socijalni radnici davali pozitivne izveštaje o njihovom roditeljstvu, jer su sudovi smatrali da njihove istopolne zajednice mogu izazvati psihičke i emotivne probleme kod dece.

Na kraju su došli do zaključka koji osporava „temeljne pretpostavke o deci iz porodica koje se ne ubrajaju u tradicionalni nuklearni model".

Istraživanje je, zajedno sa kampanjama koje su pokrenule same porodice, promenilo tok bračnih parnica i dovelo do izmena važnih delova zakona, poput odluke iz 2002. da se u Britaniji (a kasnije, 2007, u Škotskoj) dozvoli istopolnim brakovima da usvajaju decu.

„Zahvaljujući brojnim istraživanjima najrazličitijih novih oblika porodice, istraživači dolaze do istog zaključka - za decu je najvažniji kvalitet odnosa, a ne struktura porodice", kaže Golombok.

Golombok očekuje da to jednako važi i za najnovije oblike, poput onih kada je dete začeto pomoću jajne ćelije i spermatozoida troje ljudi, ili u nekoj dalekoj budućnosti, pomoću jajnih ćelija i spermatozoida koji potiču od matičnih ćelija.

Očeva priča: „Živeti u laži"

„Takođe, dugo vremena nisam poznavao nijednog gej oca, dugo me je mučilo što nisam isti kao strejt očevi ili što su mi osećanja drugačija u odnosu na druge gejeve koji nisu bili očevi; kao da sam živeo u laži unutar obe grupe ili nas držao odvojenim od obe", piše on u odgovoru poslatom mejlom.

Devedesetih je bila prikazana izložba pod nazivom Ljubav je suština porodice koja je skrenula pažnju na nove oblike porodice, poput one koju su činili Alan Arnaboldi i njegova ćerka Dejna

„Mislim da je izložba pomogla drugim predavačima gej i lezbijske orijentacije da istupe i javno se deklarišu, kao i gej roditeljima pojedinih mojih đaka da sa mnom otvorenije razgovaraju", kaže on.

„Kada vam čitava kultura kaže da niste u stanju da dobro radite svoj posao, to je veoma teška poruka", kaže Nanet Gartrel, psihijatrica i glavna istražiteljka u Nacionalnoj longitudnoj zajednici lezbijskih porodičnih studija u Americi.

U to vreme se smatralo da „ti roditelji nikako ne mogu stvoriti zdravo okruženje za svoju decu, te da će ona imati psihološke probleme".

Trideset šest godina kanije, gotovo sve one, zajedno sa njihovom decom, i dalje su deo dugoročnog naučnog projekta.

Gartel i članovi njenog tima su otkrili da društvena stigma utiče na majčino iskustvo, ali takođe, da one uspevaju da umanje taj uticaj na duševno zdravlje deteta.

Izlazak u javnost: „Zajednička nit je ljubav"

One bi to prijavile učiteljici/učitelju, koji bi onda održali čas na kom bi đaci razgovarali sa članovima nekoliko porodica, među kojima bi bile i njihove.

„Na taj način smo bile u poziciji da se sa nama razgovara kao sa porodicom bez oca, a istovremeno smo mogle da ukažemo učenicima na to da postoje različiti oblici porodice."

Gantrel zaključuje: „Njihova deca su neverovatno ponosna na to što su ih odgajale majke koje su za njih predstavljale liderke, u prvoj generaciji porodice sa lezbejkama kao roditeljkama."

„Rob i ja smo bili među prvim gej parovima koji su usvojili decu u Americi. Iako se to danas svodi na rutinsku proceduru, što važi i za alternativne načine za ostvarivanje gej roditeljstva, poput surogatstva i vantelesne oplodnje, pre četiri godine je to predstavljalo pravi podvig", piše Džon Kuper u mejlu.

Tokom osamdesetih, u Britaniji je knjiga za decu o maloj devojčici koju su podigli njen tata zajedno sa svojim partnerom izazvala žestoke osude koje su dovele do zakona koji je zabranio pominjanje istopolnih veza u školama.

Dejna Arnaboldi kaže da je promena stavova i zakona uticala na njeno iskustvo: „Kada sam bila u srednjoj školi, nedugo nakon što je moj otac javno saopštio da je gej, i dalje mnogi moji prijatelji nisu znali koje je njegova seksualna orijentacija. Danas ne bi ni pomislila da to sakrijem od bilo koga."

Kada ju je unuka pitala šta to znači, ona joj je odgovorila da se rodila kao dečak, ali da je osećala da je zapravo ženskog roda, i da zato živi u skladu s tim.

„Naša unuka je to prihvatila kao nešto uobičajeno i nastavila razgovor u drugom smeru, to je za nju bila samo još jedna informacija, a ne povod za odbijanje prijateljstva", kaže on.