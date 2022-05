Fudbal i psihologija: „Mentalna soba“ Milana - priča o inovativnoj psihološkoj laboratoriji

Pre 30 minuta

Uz podršku Silvija Berluskonija i hvaljena od čitavog niza trenera Milana, od Ariga Sakija do Karla Anćelotija, Mentalna soba pomogla je da se učvrsti neprevaziđena serija uspeha, kada su „rosoneri" osvojili 21 veliki trofej za 23 godine koliko je soba funkcionisala, počev od 1986. godine.

„To nije bio tehnički problem i nije bio fizički problem; bio sam veoma fizički spreman i utreniran. Na kraju mi je moj prijatelj rekao: 'Je li to mentalni problem?'", prisetio se Demikelis u Emisiji o fudbalskoj psihologiji u decembru 2020. godine.

Bio je to razgovor koji će mu promeniti život.

„Vlasnik me je pitao da li navijam za Milan", kaže Demikelis, koji danas ima 74 godine.

„Rekao sam: 'Ne'. Sećam se da je ustuknuo i pomislio sam: 'Oh, ne'. Zatim me je pitao da li navijam za Inter. Rekao sam: 'Ne' i on je ustuknuo još malo.