Porodica i zdravlje: Da li imate izgubljenog blizanca

„Snovi su bili česti i uvek isti. Postojala je još jedna verzija mene kako leži u krevetu pored mene. Nije to bio stranac: znao sam da sam to drugi ja. Bilo je pomalo iznenađujuće, ali nisam se uplašio - bilo je zapravo umirujuće."

Tačnost metode je oko 60 do 80 odsto. Krejg smatra da je to veliki napredak u ovoj oblasti, a takođe je duboko radoznao na ličnom nivou.

Ako istraživači uspeju da razviju pouzdan test za identifikaciju ljudi koji su izgubili blizanca u materici, „mogao bih da testiram hipotezu da je san koji sam imao, i u kome je još jedan ja spavao pored mene, nastao zato što sam započeo život kao blizanac", piše on u imejlu.

Misteriozni blizanci

Umesto toga, njihov početni cilj je bio mnogo temeljniji: da traže razlike u epigenomu - što znači, hemijske oznake koje obeležavaju ljudski genom i govore mu šta da radi - što bi moglo da dovede do boljeg razumevanja kako i zašto se prvo formiraju jednojajčani blizanci.

Istraživači su prvobitno želeli da istraže ulogu takozvanih epigenetskih procesa - to jest, hemijskih markera koji se nalaze na vrhu gena i mogu ih uključiti ili isključiti - u formiranju blizanaca.

To može biti neka vrsta hemijskog ožiljka koji je ostavio proces razdvajanja jajeta ili može biti ono što je uopšte dovelo do razdvajanja.

Pošto jednojajčani blizanci zadržavaju epigenetski potpis celog života, on se može koristiti da se otkrije da li je neko prvobitno bio jednojajčani blizanac, čak i ako se njihov drugi blizanac nikada nije rodio.

To znači da čak i decenijama nakon rođenja, preživeli jednojajčani blizanac može saznati o postojanju svog izgubljenog blizanca putem jednostavnog brisa obraza.

Izgubljeni blizanci?

Test bi mogao da dovede do novih saznanja u nizu naučnih pitanja vezanih za blizance, prvo jednostavnim utvrđivanjem ko je blizanac.

Na individualnom nivou, to bi moglo pomoći ljudima koji se bore sa bolnom neizvesnošću oko svog identiteta i mogućnošću da imaju izgubljenog blizanca.

„Neki mi kažu da su bili na terapiji i shvataju da je koren njihovih problema to što je njihov identičan blizanac umro pri rođenju", kaže Sigal.

„Kažu da se osećaju izgubljeno. Zaista su vezani za to."

Njena ćerka veruje da je jednojajčana bliznakinja, iako sama Hol u to vreme nije imala nikakvih indikacija.

„To je romantična ideja", kaže ona. „Kao naučnica, ostajem otvorena za dokaze da bi moglo biti moguće, ali do sada to nisam videla.

Kada dvoje postane jedno

„Materica je dizajnirana za jednu bebu, a ne za dve. To bi jednostavno mogla biti korekcija kako bi se osiguralo zdravlje blizanca koji preživi."

„U medicinskom smislu, to se zove 'sindrom nestajanja blizanaca' jer na ranom ultrazvuku postoje dva otkucaja srca, ali kasnije jedan od njih izgleda nestaje", kaže van Dongen.

„Međutim, oni koji su izgubili trudnoću blizanaca radije to nazivaju mrtvorođenom trudnoćom."

U slučaju nejednojajčanih blizanaca, neki od delova genetskog materijala preminulog blizanca može pronaći put do preživelog blizanca.

Dok su on i blizanac delili matericu, on je apsorbovao neke od ćelija blizanca, čime je zapravo postao mešavina njega i brata.

Oko osam odsto nejednojajčanih blizanaca i 21 odsto trojki imaju dve krvne grupe: to ih čini himerom - spojem dvaju tela.

Jednojajčani blizanci - ili ne?

Medi je imala okruglo lice, a Mia je imala mali trag na nosu - to su bile jedine razlike. Kako su devojčice rasle, stranci su stalno komentarisali koliko su „identične".

U dobi od četiri godine, bliznakinje su DNK testirane. One su 99,99 odsto jednojajčane.

Testiranje pri rođenju?

„Neki ljudi misle da DNK testiranje blizanaca nije važno, ali ja mislim da su u zabludi. To je veoma duboka informacija o vašem identitetu", kaže Sigal.

Za one koji su rođeni kao prividni samci, šansa da budu testirani tokom života i otkriju imaju li skrivene blizance može transformisati čitava područja istraživanja i zdravstvene zaštite.

„Mislim da bih voleo da imam blizanca", kaže on. „Bio sam najstarije dete u porodici i nisam bio po prirodi društvena osoba.

Međutim, on se i dalje oseća ambivalentno u vezi sa idejom da konačno dobije odgovor:

„Pitanje je šta bi to značilo za mene? I za moje roditelje? Da li bi to izazvalo tugu? Moram stvarno da razmislim da li želim ove informacije. Ali možda bi to obezbedilo neku vrstu zatvaranja".