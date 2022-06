Muzika i rege: „Exodus“ Boba Marlija je album koji je definisao 20. vek

Pre 34 minuta

U londonskoj galeriji Sači, u prvoj prostoriji nove postavke pod nazivom „Doživljaj jedne ljubavi Boba Marlija", naprasno ste suočeni sa obimnim katalogom snimaka na kojima on svira sa svojim bendom The Wailers.

Na strani A su političke i duhovne pesme (od hipnotišućeg gruva u uvodnoj Natural Mystic do podstrekujuće naslovne sa refrenom „pokret Dža ljudi!" - movement of Ja people).

Na strani B su pesme o ljubavi i optimizmu (među kojima je i nekoliko velikih hitova, poput Jamming; Waiting In Vain - navodno posvećenoj Sindi Brejkspir, Marlijevoj devojci; Three Little Birds i opštepoznate One Love/People Get Ready, u kojoj se prepliću stilovi Boba Marlija i soul pevača Kertisa Mejfilda).