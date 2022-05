LGBT: Intimno svedočanstvo o kontroverznoj praksi promene seksualne orijentacije

„Roditelji su me odveli u katoličku crkvu, gde su me podvrgnuli višečasovnom egzorcizmu i na kraju me pitali da li sam još uvek gej", ovako se Dani seća traumatičnog iskustva prilikom „terapije preobraćanja homoseksualnosti".