Invaliditet i sport: Slepa plivačica želi da prepliva Lamanš

Pre 28 minuta

Melani Baret ima ozbiljno ošetećenje vida, ali je to nije sprečilo da se takmiči na plivačkim takmičenjima.

To je pošlo za rukom jednom slepom muškarcu, ali do sada nijedna slepa sportistkinja nije uspela da uradi to.