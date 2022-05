Ukrajina i Rusija: „Morala sam da ostanem pod zemljom više od 60 dana“, svedočenje Katarine iz Marijupolja

Pre 1 sata

Do tog trenutka bila je smirena i sabrana.

„Projektili su bili toliko teški da smo imali osećaj da se zidovi bunkera pomeraju i da se same prostorije smanjuju", ispričala mi je ona.

„Ponekad bi nastupilo jednočasovno zatišje i mi bismo se ponadali da je to to. Možda je to kraj svega. Ali ne. Oni bi nastavljali."